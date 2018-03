Nxënësit paguajnë vetë për sigurimin në shkollën “Haxhi Zeka” në Istog, prindërit për e kundër

Nxënësit e gjimnazit “Haxhi Zeka” në Istog në vit paguajnë 5 euro për sigurim të shkollës, pasi që as drejtoria e Arsimit në këtë komunë dhe as shkolla nuk kanë buxhet të mjaftueshëm për të paguar sigurimin e shkollës.

Që nga viti 2010 nxënësit e këtij gjimnazi paguajnë për sigurimin e shkollës dhe kjo është bërë në pajtim edhe me këshillin e prindërve. Ibrahim Bytyqi, zëvendësdrejtor në Gjimnazin “Haxhi Zeka”, për KosovaPress ka treguar se gjithçka kishte nisur në pajtim të plotë me prindërit, të cilët kishin pranuar të paguanin për sigurinë e fëmijëve të tyre.

Ai thotë se asnjëherë nuk kanë marrë ndonjë ankesë nga prindërit për këtë pagesë, ndërkohë që nga pagesa janë të liruar fëmijët me asistencë sociale dhe ata të dëshmorëve.

“Këshilli i arsimtarëve, drejtoria së bashku me prindërit e kemi parë të arsyeshme, se është e nevojshme sigurimi te porta kryesore e shkollës për hir të sigurisë së vetë nxënësve. Do të thotë, për të eliminuar konfliktet përbrenda oborrit të shkollës, pastaj në oborrin e shkollës futen persona që nuk janë nxënës, krijojnë probleme dhe sigurimi faktikisht e krijon atë ambientin e qetë përbrenda shkollës. Për atë arsye kemi vendosur që të ketë sigurim në shkollë. Është kërkuar edhe nga Drejtoria e Arsimit të Komunës, por nuk ka mjete dhe fond që mund ta mbulojë sigurimin. Kështu që e kemi parë të arsyeshme që sigurimi të paguhet nga vetë prindërit”, tha ai.

Gjimnazi ka katër punëtorë ndihmës gjatë orarit të mësimit, ndërsa ka vetëm një roje të natës, i cili bën roje çdo të tretën natë, por kjo sipas drejtorit është e pamjaftueshme.

Prindërit e nxënësve pagesën prej 5 eurove sipas drejtorit e bëjnë përmes bankës dhe çdo gjë është e dokumentuar.

“Sigurimin e bën qysh prej vitit 2011 ‘Besa Security’, ka kushte më të favorshme. Me thënë të drejtën gjatë kohës sa kemi pasur kontratë me ‘Besa Security’ janë lajmëruar edhe kompani të tjera, mirëpo kushtet të cilat i ka ofruar ‘Besa’ me 1 euro e 60 centë orën asnjë kompani nuk ka qenë në gjendje ta ofrojë. Për këtë arsye kemi vazhduar me këtë kompani, me të cilën kurrë një problem nuk e kemi pasur”, tha ai.

Ndërkaq, nënkryetari i Komunës së Istogut, Lulzim Blakaj, tregon se kjo formë e organizimit është bërë nga këshilli i prindërve së bashku me menaxhmentin e shkollës.

“Kjo formë e pagesës për angazhimin e një kompanie të sigurimeve është më shumë se pesë vite që bëhet. Do të thotë nxënësit paguajnë një kompani të sigurimeve, e cila rri në hapësirat e gjimnazit për shkak të parandalimit të atyre të cilët nuk janë nxënës në gjimnaz. T’ju them të drejtën, ne këtë vit e kemi një plan të tillë të organizimit jo vetëm për këtë shkollë, por në të gjitha shkollat si në aspektin e sigurisë, po ashtu edhe në aspektin e sigurimeve të lokacioneve për disa dyqane të vogla, ku nxënësit do të mund të furnizoheshin me gjëra ushqimore. Mirëpo, që këto të vendosen brenda hapësirave të shkollave që do të ndikonte shumë edhe në sigurinë në shkolla”, theksoi ai.

Një prind i cili ka dy fëmijë që vijojnë mësimet në këtë shkollë, i cili nuk ka dashur të prononcohet para kamerës i ka thënë KosovaPressit se paguan me shumë dëshirë për sigurinë e fëmijëve të tij. Por, ai thotë se drejtoria e arsimit e kësaj komune do të duhej të bënte një zgjidhje.

Ndërsa, këtë formë të pagesës nga prindërit nuk e përkrah Bajram Dreshaj, për të cilin është e papranueshme që prindërit të paguajnë për sigurim të shkollës.

“Normalisht që nuk është në rregull dhe është dashur që komuna të bëjë pagesën në mënyrë që nxënësit të sigurohen. Për shkak se gjendja ekonomiko-sociale e popullatës në tërësi është katastrofike duke e pasur për bazë spektrin politik udhëheqësit që nga qeveria e deri në presidencë. Është një korrupsion revelant, sepse ndikon tek popullata. Absolutisht po, se nuk është ndonjë buxhet i madh", tha ai.

KosovaPressi gjatë ditës ka provuar të kontaktojë edhe Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, por kjo ka qenë e pamundur të realizohet, për shkak se nuk kanë qenë të qasshëm.