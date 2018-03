“Zhvillimet që po ndodhin në VV po bëhen për ta dobësuar partinë”

20:50 - Mytaher Haskuka, kryetar i Komunës së Prizrenit, foli edhe për gjendjen në Lëvizjen Vetëvendosje.

Ai tha se gjendja në të cilën ka ardhur Lëvizja Vetëvendosje si dhe procesi që është duke vazhduar, “po bëhet vetëm për ta dobësuar Lëvizjen Vetëvendosje”.

“Unë nuk shoh diçka tjetër këtu nga këta persona, këtu askush nuk do të përfitojë nga kjo që po ndodhë. Se si ka shkuar unë nuk po shoh që me të vërtetë se këta persona që tash po dalin nga VV-ja kanë dashur të debatojnë brenda Lëvizjes Vetëvendosje që me dal pastaj pas këtij debati me një reformë brenda VV-së”, tha Haskuka në “Puls” të KTV-së.

Ai tha se Lëvizja Vetëvendosje ka një status ku secili anëtar mundet me paraqit kandidaturën për kryetar të partisë.

“Kërkesa që ishte në fillim nga disa persona që Albin Kurti mos të kandidojë për kryetar të Lëvizjes Vetëvendosje nuk ishte e sinqertë. Nuk mund të thuash se nuk ka demokraci të brendshme edhe të shantazhosh, nuk shkojnë këto dy gjëra bashkë. Nëse jemi për demokraci të brendshme duhet ta respektojmë Këshillin e Përgjithshëm, Kryesinë e partisë dhe brenda atyre institucioneve duhet të bëhet ndryshimi. Lëvizja Vetëvendosje është shumë demokratike në aspektin e procedurave dhe statutit të partisë. Unë pas gjithë kësaj, krejt çka po shoh është mos sinqeriteti i këtyre që po dalin nga VV-ja. Kanë pasur kohë që të aplikojnë dhe të tregojnë platformën për pozitën e kandidatit për kryetar. Unë mendoj se Albini është kandidati më i duhur, ishte kandidati më i votuar në zgjedhje nacionale dhe ka përgatitjen më të mirë brenda Lëvizjes Vetëvendosje”, u shpreh Haskuka.

“Unë personalisht në debatet e brendshme mes Kryesisë dhe deputetëve nuk kam pa dallime thelbësore se kah duhet të shkojë Vetëvendosja. Unë nuk kam parë debate që është folur për idetë e jo për atë që po quhet ‘për babën’”, theksoi ai.

Haskuka tha të jetë kyçur shumë vonë në Lëvizje ndërsa thekson se “askush deri më sot nuk më ka thënë se ti nuk bën me fol se je i ri në parti”.

“Pra, hapësira ka qenë e njëjtë sikur për atë që është kyçur në VV herët edhe për mua që jam kyçur shumë vonë”, tha kreu i Komunës së Prizrenit.

Haskuka u deklarua edhe për vendimin e tij për të qëndruar në Lëvizjen Vetëvendosje, duke mos iu bashkëngjitur grupit të të pakënaqurve.

“Për fund, unë si Mytaher, do të qëndroj në Lëvizjen Vetëvendosje dhe nuk do të largohem”, theksoi Haskuka.

I tërë projekti i teleferikut në Kala po bëhet për shkak të një restoranti – s’e nënshkruaj projektin, thotë Haskuka

20:35 - Kryetari i Komunës së Prizrenit, Mytaher Haskuka, tha se projekti i teleferikut do ta ndalohet pasi që, në bazë të projektit, “aty është dizajnuar që në Kala të ndërtohet një restorant diku 400 metra katrorë”.

Sipas tij, me gjasë e tërë puna e teleferikut po bëhet për shkak të këtij restoranti prej rreth 400 metrash katrorë.

“Unë nuk do ta nënshkruaj projektin e teleferikut për Kala në vlerë 3.5 milionë euro. Leje për teleferik është dhënë nga Urbanizmi pa dhënë leje Qendra për Trashëgimi Kulturore, pa marrë leje nga Këshilli për Trashëgimi Kulturore. OSHP-ja po kërkon nga unë të nënshkruaj kontratën, unë ju thash nuk nënshkruaj kontratë e cila ka problem me lejen”, deklaroi i pari i Prizrenit në “Puls” të KTV-së.

Duke folur për zonën e mbrojtur, Haskuka tha se “nga 300 shtëpi sa ishin, rreth 200 janë rrëzuar dhe kanë mbetur 100 në Zonë Mbrojtëse dhe jemi duke punuar ngushtë me prokurorin që të mbrohen shtëpitë e mbetura”.

Haskuka: S’mund t’i japim askujt leje ndërtimi – ndaj Komunës janë bërë 3700 padi

Sonte në emisionin “Puls” të KTV-së, i ftuar ishte Mytaher Haskuka - kryetar i Komunës së Prizrenit, i cili foli për qeverisjen e tij në këtë komunë dhe me problemet e lëna nga qeverisja e kaluar me të cilat po përballet.

Haskuka, në fillim të emisionit, tha se momentalisht asnjë qytetari nuk mund t’i japë leje ndërtimi “pasi që gjykata e Prizrenit në fund të vitit 2016 e ka pezulluar planin zhvillimor të Prizrenit dhe të gjitha planet urbanistike të Prizrenit”.

“Arsyeja e këtij pezullimi të planeve zhvillimore nga gjykata është për shkak të 90 padive që Hekurudhat e Kosovës kanë bërë kundër Komunës së Prizrenit për shkak të keqpërdorimeve që kanë ndodhur në të kaluarën nga zyrtarët komunalë. Drejtoria e Urbanizimit ka dhënë leje ndërtimi më afër se 7 metra afër hekurudhave e cila është në kundërshtim me ligjin e hekurudhave”, ka thënë Haskuka, raporton Koha.net.

Kryetari i Komunës së Prizrenit, tutje tha se janë bërë 3700 padi kundër Komunës së Prizrenit. “Nëse e shikojmë në të kaluarën, i bie se për çdo ditë janë hapur nga dy raste kundër komunës”, deklaroi ai.

“Nga këto 3700 padi, sipas një analize, 50 milionë euro po del që Komuna e Prizrenit ka borxhe. Fatmirësisht gjykatat punojnë ngadalë se në rast se këto lëndë ishin zgjidhur këtë vit, ne si Komunë do të falimentonim. Pra këtë gjendje na e kanë lënë ish qeverisja”, u shpreh Haskuka në “Puls”.

Sipas tij, borxhi në total i faturuar nga të gjitha drejtoritë në Komunën e Prizrenit është 3.3 milionë euro. Ai tha se shumë borxhe po na merren nga ana përmbaruesve me vendime të gjykatave. “Nuk e di kjo a po bëhet që të na pamundësohet puna, por deri më sot, 500 mijë euro i janë marrë Komunës nga përmbaruesit”, u shpreh kryetari i Komunës së Prizrenit.