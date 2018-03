Debati për vërshimet në Podujevë kalon edhe në akuza personale ndërmjet këshilltarëve

Debat i gjatë e i “nxehtë” është zhvilluar në seancën e jashtëzakonshme për vërshimet që ndodhën këto ditë në Komunën e Podujevës. Në disa raste debati është ka kaluar në akuza personale ndërmjet këshilltarëve komunalë të pozitës e opozitës. Seanca e jashtëzakonshme ishte kërkuar nga Grupi i këshilltarëve të LVV-së të përkrahur me nënshkrime edhe nga kolegët e tyre nga PDK e AAK, raporton korrespondenti i Kohës Ditore nga Podujeva.

Shefi i Grupit të këshilltarëve të LVV-së, Fitim Haziri, ka thënë se duke parë gjendjen e jashtëzakonshme që ka qenë në Komunën e Podujevës këto ditë, kanë kërkuar që të thirret kjo seancë.

Sipas tij, familje, lagje e fshatra të shumta këto ditë pas reshjeve dhe shkrirjeve të borës kanë qenë të vërshuara nga uji i lumenjve dhe i përroskave që kanë dalë nga shtretërit e tyre. Në shumë raste, hairi ka theksuar se uji ka depërtuar brenda shtëpive duke iu shkaktuar shumë dëme materiale.

“Madje disa nga familjet e prekura nga vërshimet qe disa ditë me radhë kanë qenë edhe të bllokuara. Njëra nga to është edhe familja e Hakif Fazliu...Raste si ky ka pasur mjaftë këto ditë. Ne e kemi vizituar familjen e Hakifit dhe siç na ka thënë vet ai, edhe pse ka kërkuar ndihmë nga Komuna e Besianës, Komuna nuk ka bërë asgjë për të. Nëse Komuna nuk ka pasur mundësi t’ia heq ujin nga oborri të paktën ka mundur ta ndihmojë me gjëra ushqimore për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike në të cilën gjendet. Veç kësaj uji atij ia kishte bartur edhe drutë dhe nuk kishte me çka të ngrohej”, është shprehur Fitim Haziri.

Shefi i GK të LVV-së ka thënë se qeverisja lokale duhet të mendojë seriozisht për të gjetur një zgjidhje që të mos ketë situata të tilla.

Shefi i GK të LDK-së, Avni Fetahu, ka thënë se për të evituar këto probleme duhet bashkëpunim ndërinstitucional, vazhdimi i zgjerimit të lumenjve, etj. Fataku ka theksuar se as prindërit e tij nuk mbajnë mend të ketë pasur vërshime më shumë se sivjet.

E këshilltarit të PDK-së, Fatmir Rudari dhe ai i LVV-së, Bajram Ajeti, nuk u ka pëlqyer një komunikatë e Komunës e ditës së diel, ku thuhej se asnjë familje nuk ishte e bllokuar. Sipas Rudarit në këto raste nuk duhet të mendojnë partiakisht, pasi siç ka thënë ai, gjatë këtyre ditëve është rrezikuar jeta e njerëzve.

“Edhe pse vërshimet janë diçka mbinatyrore, nuk mund te themi se na ka zënë në befasi, sepse kemi vërshime në të njëjta vende...Kërkojmë nga Ekzekutivi që të ndihmojë familjet e prekura nga vërshimet”.

Edhe Bajram Ajeti ka theksuar se nga këto vërshime është rrezikuar jeta e njerëzve. Ai ka paraqitur edhe foto që paraqesin gjendjen nga vërshimet. Njëra nga to ka qenë edhe ajo e shkollës në Batllavë.

“Ajo shkollë është ndërtuar jashtë standardeve dhe në një vend ku gjithherë është në rrezik nga vërshimet, pasi shkolla nuk ka mbrojtje. Unë besoj se aty tërë vitin do të mbetet moçal dhe do të jetë rrezik për jetën e nxënësve...Gypat e kanalizimit janë bartur në Gërdofc, që tregon se as kanalizimi nuk është bërë në bazë të standardeve. Pastaj gypat te xhamia e vjetër nuk e përpijnë as shiun e lëre më vërshimet”, është shprehur Ajeti.

Ai ka ngritur dyshime te të dhënat e komunës që i ka prezantuar rreth zgjerimit të lumenjve që diku është 60 km e diku 45. Ndërsa, sipas tij edhe aty ku është zgjeruar është bërë “sa për sy e faqe”.

Këshilltarët komunalë kanë kërkuar që inspektorët të evidentojnë rastet e uzurpimit dhe po ashtu ata që hedhin mbeturina në lumenj që të merren masa ndaj tyre. Ata kanë thënë se ka plot kanale kulluese të cilat në qytet mbyllen, ndërsa në fshatra lëvrohen. Gjatë seancës, opozita ka kërkuar sqarim pse edhe pas rregullimit të rrugës kryesore të qytetit “Zahir Pajaziti” po vërshohet nga uji. Po ashtu është kërkuar që të formohet nj komision që do të vlerësojë dëmet dhe po ashtu shkaktarët e përmbytjeve.

Shefi i GK të PDK-së, Rafet Llapashtica ka kërkuar nga kolegët e tij të LDK-së që të deklarohen nëse janë pr t’i ndihmuar familjet e prekura. E këshilltari i LDK-së, Mirsad Kamerolli, disa herë e ka përsëritur kërkesën e tij që të shkojnë bashkërisht me këshilltarë nga opozita për të kërkuar ndihmë në nivelin qendror. Sipas tij, ata e kanë obligim këtë. Por, Rafet Llapashtica, ka thënë se nuk e ka problem të takohet me askënd, por sipas tij, kjo është punë e kryetarit.

“Vërshimet po ndodhin prej uzurpimeve, prej hedhjes së mbeturinave në lumenj. Për këtë duhet të kërkosh nga drejtori i Inspektoratit e jo prej nivelit qendror. Por, për këtë duhet një drejtor i vendosur e jo servil. Nëse kryetari e ka problem të takohet me dikë, unë nuk e kam problem me u takua. Te shpija jote (Mirsad Kamerolli) ka qenë një kanal shkarkues që e ke mshelë me shtëpinë tënde. Për me zhbllokua duhet me rrënua atë objekt se është pa leje”, ka thënë këshilltari Llapashtica.

Këtë e ka mohuar këshilltari Kamerolli, duke e quajtur shpifje. Por, Rafet Llapshtica, i ka kërkuar atij që të shkojnë bashkërisht me zyrtarët komunalë dhe zjarrfikësit për ta vërtetuar atë.

Në anën tjetër këshilltari i OBKD, Avni Islami, nuk e ka konsideruar gjendjen e jashtëzakonshme nga ajo që është paraqitur në seancë. Ai ka propozuar që t’i ndajnë secili këshilltar komunal nga 50 euro për t’i dalë në ndihmë familjeve të prekura. Ka pasur edhe të tjerë që kanë ofruar 150 euro. Por, drejtori për Shërbime Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim, Faik Muçiqi, nuk e ka konsideruar këtë si zgjidhje të këtij problemi. Por, sipas tij, as komunat nuk kanë të drejtë të formojnë fonde emergjente. Këtë të drejtë ka thënë e ka niveli qendror.

“Pas informatave që do t’i mbledh Komisioni, bëhet raport të cilin kryetari ia dërgon Qeverisë nëse na ndihmojnë. Ka pas raste që na kanë ndihmua, kryesisht në bujqësi. Ai ka treguar edhe për gjendjen që ka qenë gjatë ditëve sa ka pasur vërshime dhe po ashtu për masat që janë marrë. Për këtë vit, ka thënë se janë paraparë 280 mijë euro për zgjerimin e lumenjve. Megjithatë, sipas tij, jo të gjithë lumenjtë do të mund të zgjerohen sivjet. Seanca e jashtëzakonshme ka vazhduar edhe me diskutime tjera. Ndërsa para se të përmbyllej, kryesuesi Fatmir Gashi, ka thënë se do të presin raportin e Komisionit dhe të kërkojnë ndihmë nga niveli qendror dhe po ashtu edhe mundësitë e komunës për t’iu dalë në ndihmë familjeve të prekura.