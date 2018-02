Gjilan nis kontrollet sistematike për nxënësit e shkollave fillore

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare e Gjilanit ka nisur sot me kontrollet sistematike të nxënësve të shkollave fillore, përkatësisht nxënësit e klasave të para, të pesta dhe të nënta.

Procesin e fillimit të kontrolleve sistematike e ka parë nga afër drejtori i Shëndetësisë, Nexhat Hajrullahu dhe i ai QKMF-së, Fejzulla Berisha.

“Kontrollet do të zgjasin pesë muaj duke përfshirë të gjitha shkollat fillore të komunës së Gjilanit. Janë të paraparë gjithsej 30 parametra për ekzaminim nga ekipi i mjekësisë familjare si dhe ekipi i stomatologjisë sa i përket shëndetit oral. Rezultatet e fituara do t’i prezantojmë në fund të këtyre kontrolleve dhe do t’i krahasojmë me vitet e tjera paraprake për të ardhur në përfundim me rekomandime të caktuara si kujdes parësor shëndetësor”, ka thënë me këtë rast drejtori i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare, Fejzulla Berisha.

Ky është viti i katërt me radhë që Gjilani i realizon kontrollet sistematike për nxënësit e shkollave fillore.