Fillojnë procedurat për realizimin e projektit të përkujdesit shëndetësor shtëpiak dhe ambulator

Kryetari i Komunës së Podujevës, Agim Veliu, ka pritur në një takim përfaqësuesit e “Caritas Kosova” dhe të Ministrisë së Shëndetësisë, me të cilët bisedoi për fillimin e implementimit të projektit Ngritja e përkujdesit shëndetësor shtëpiak dhe ambulantor (Home Care) në Komunën e Podujevës.

Gjatë këtij takimi të Veliut me Pal Baftiajn - përfaqësues i “Caritas Kosova” dhe Mirsad Kamerollin - këshilltar i Ministrit të Shëndetësisë, është biseduar lidhur me hapat që do të ndërmerren për implementimin e marrëveshjes me qëllim të ngritjes së përkujdesit shëndetësor shtëpiak në Podujevë.

Veliu dhe përfaqësuesit e MSH-së dhe “Caritas Kosova” u dakorduan që të fillojnë procedurat për implementimin e projektit “Ngritja e përkujdesit shëndetësor shtëpiak dhe ambulantor (Home Care)” në Komunën e Podujevës, në mënyrë që sa më parë të fillojë implementimi i këtij projekti me rëndësi për qytetarët.

Përveç ngritjes së përkujdesit shëndetësor shtëpiak dhe ambulantor, projekti ka për qëllim edhe ndihmën e QKMF-së në realizimin e vizitave për të gjithë pacientët që e marrin mjekimin në shtëpi, për të gjithë ata pacientë të cilët për arsye të ndryshme shëndetësore nuk kanë mundësi që t’i vizitojnë objektet e QKMF-së dhe qendrat e tjera mjekësore në terren.

Kryetari i Podujevës përveç se e vlerësoi të rëndësishëm projektin për ofrimin e shërbimeve mjekësore për pacientët që nuk kanë mundësi të shkojnë në qendrat mjekësore.

“Krahas ofrimit të përkujdesit shëndetësor për pacientët, ky projekt do të mundësojë edhe punësimin e mbi 40 punëtorëve shëndetësorë”, tha Veliu.

Projekti do të zgjasë gjashtë muaj dhe është bashkëfinancim i Komunës së Podujevës, Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe “Caritas Kosova”.