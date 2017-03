Diaspora vitiase siguron mjetet për 6 shtëpi për të pastrehët

Shoqata e mërgimtarëve “Vitia”, me seli në Gjenevë të Zvicrës, me mjetet e grumbulluara në kuadër të aksionit “Ndihma juaj ndërron jetën”, me kontributin e mërgimtarëve do të nisë ndërtimin e 6 shtëpive për familjet e pastreha, shkruan sot “Koha Ditore”.

Kryetari i shoqatës “Vitia”, Xhavit Islami, ka thënë se që nga dita kur ka filluar aksioni humanitar për familjet e pastreha, mërgimtarët jo vetëm në Gjenevë, por edhe në qytete e tjera të Zvicrës dhe vendeve tjera perëndimore, në vazhdimësi në fondin e shoqatës po derdhin kontributet e tyre... (më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

