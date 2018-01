Gjendje alarmante në lumin e Istogut dhe drogat në shkolla, Fikret Shatri kërkon përgjegjësi institucionale

Ish-basketbollisti kosovar, Fikret Shatri përmes një postimi në Facebook kë treguar se lumi i Istogut është në një gjendje shumë të rëndë nga mbeturinat që janë hedhur aty nga njerëz të papërgjegjshëm.

Ai gjithashtu thotë se gjendje alarmuese është edhe në shkollat e Istogut për shkak të përdorimit të drogave, gjë për të cilën shteti nuk bën asgjë që ta ndalojë, transmeton Koha.net.

Shatri ka theksuar se nuk e ka ndërmend të merret me politikë, por për gjërat praktike dëshiron të flasë hapur. Ai iu ka bërë thirrje institucioneve që të ndërmarrin diçka rreth këtyre çështjeve.

Më poshtë keni postimin e tij të plotë:

Nuk e kam ndërmend të merrem me politikë, as sot as kurrë në jetën time, por dua të flas për gjëra praktike hapur;

1. Ja si infektohet natyra (lumi i Istogut)

Infektohet dhe shkatërrohet natyra, nga njerëz të pa përgjegjshëm, që dihen me emër dhe mbiemër por policia nuk ndërmerr asgjë!

2. Nuk mund ta imagjinoni në çfarë niveli i ka kapluar shkollat tona në Istog droga dhe kaosi, askush nuk merr masa, shkollarët tanë në një përqindje alarmante po thithin drogë, e prostituim!

3. Kultivimi dhe shitja e drogës në Istog bëhet pa problem, pa e penguar askush askënd, pa i ndërhyrë askush askujt, dhe bastion i përdorimit prapë mbetet ku tjetër pos shkolla, aty ku hapësira e përdorimit është e perfeksionuar, e ndihmuar nga kioske dhe lokale përreth shkolle me veprimtari të ndyrë!

4. Jemi me fat që kemi një natyrë fantastike e të jashtëzakonshme, janë shkretu si mos më keq, askush nuk merr masa, as policia, as inspektorati komunal, pos që po presim ndihmën e të madhit zot!

Vallë a ka kjo tokë ndonjë patriot, ndonjë atdhetar, vallë a ka?

Vallë, a ka një njeri të vetëm që i del zot këtij vendi, a ka?

Nipi im i dashur Haki Rugova, ke përgjegjësi që të merresh me këto probleme të renda, unë jam në gatishmëri që të jap kontributin nëse është e nevojshme.

Komandant Ramush Haradinaj, a je gjallë o burrë i dheut, unë ushtari jot, jam gati ta japë kontributin tim.

p.s kërkoj mirëkuptim sepse asgjë s’ka personale dhe të qëllimtë, por kërkoj ndërhyrje me dorë të hekurt.