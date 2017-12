Gjilani e Vitia marrëveshje me Kumanovën për treg të produkteve vendore përkatëse

Kryetari i Komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri, i shoqëruar edhe nga kryetari i Vitisë, Sokol Haliti, kanë qëndruar sot në Komunën e Kumanovës për të finalizuar marrëveshjen e bashkëpunimit për mbështetjen e sektorit të bujqësisë dhe ngritjes së kapaciteteve prodhuese, duke organizuar tregje të vogla dhe lëvizëse për shitjen e sigurt të produkteve të freskëta nga zonat ndërkufitare.

Kryetari Lutfi Haziri ka thënë se projekti ka për qëllim nxitjen e shitjes por edhe rritje të vlerës së fitimit nga prodhimet vendore që tregut do ti ofrohen gjithnjë të freskëta.

“Kjo është një mbështetje për punën e madhe që bëjnë fermerët gjatë gjithë kohës, në punimin e tokës nga të dyja anët e kufirit, nga Komuna e Gjilanit dhe e Kumanovës”, ka potencuar Haziri

“Modernizimi i tregjeve të shitjes me pakicë dhe promovimi më i madh i produkteve të punuara nga bujku i Gjilanit dhe Kumanovës, ne i kemi tashmë në marrëveshjen e bashkëpunimit, me financimin e Komisionit Evropian në kuadër të programit IPA, në vlerë prej mbi 320 mijë euro dhe me procedura të implementimit që do të filloj në muajin janar. Është e planifikuar të organizohen trajnime për fermerë në fusha të ndryshme e konkretisht për rritjen e shitjes, organizimin e tregjeve të lëvizshme dhe gjatë të ardhmes do të punohet edhe për organizimin e përbashkët të javës së tregut ndërkufitar, ku do të marrin pjesë fermerë të dy komunave”, ka thënë pas nënshkrimit të marrëveshjes, kryetari i Gjilani Lutfi Haziri.

Edhe kryetari Haliti, por edhe kryetari i Komunës së Kumanovës, Maksim Dimitrievski, e kanë mirëpritur këtë investim që do të bëhet në këtë zonë ndërkufitare përmes programit të bashkëpunimit ndërkufitar.