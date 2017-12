Në Ferizaj AAK-ja merr nënkryetarin dhe 3 drejtori, AKR-ja 2 drejtori

Megjithëse kryetari Agim Aliu nuk ka folur publikisht për ndarjen e hisesë në pushtetin e Komunës së Ferizajt, partnerët e tij zgjedhor tashmë kanë bërë të ditur se çfarë do të udhëheqin në katër vjetët e ardhshëm.

Xhavit Zariqi, kryetar i AAK-së dega në Ferizaj, njëherësh zëvendësministër i Zhvillimit Ekonomik, ka thënë se zyrtarë nga subjekti i tij do ta udhëheqin Drejtorinë e Administratës, Shërbimet Publike, atë për Kulturë, Rini e Sport dhe me pozitën e nënkryetarit të Komunës, shkruan sot “Koha Ditore”.

Ne do t’i kemi tri drejtori dhe nënkryetarin e Komunës, i cili do të udhëhiqet nga Naim Ferati, ish- drejtor për Kulturë, Rini e Sport, ka thënë Zariqi.

Amir Rexhepi, ish-kandidat për kryetar të komunës nga radhët e AKR-së, thotë se AKR-ja do t’i ketë dy drejtori për të cilat ende nuk janë definuar saktësisht. “Do ta përkrahim Aliun me 3 këshilltarë në KK, derisa ai po i ofron dy drejtori për AKR-në dhe njëkohësisht do të udhëheqim edhe me një ndërmarrje publike”, ka thënë Rexhepi.

Albulena Nrecaj, drejtoreshë në OJQ në INPO ka thënë se ky proces nuk është duke u zhvilluar në mënyrë transparente... (më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.