Shkollimi, ëndrra e parealizuar e vajzave të Skromës

Albana dhe Arlinda Ademit nga fshati Skromë e Vushtrrisë u është ndarë në gjysmë ëndrra për vazhdimin e shkollimit. Të njëjtin fat e kanë pasur edhe shumë vajza të tjera të këtij fshati.

Mungesa e një linje transporti nga Skroma që ndodhet 12 kilometra larg qytetit të Vushtrrisë i ka lënë pa e vazhduar shkollimin, shkruan sot “Koha Ditore”.

Ishte 15-vjeçare e gjysmë kur Albana Ademi kishte përfunduar shkollën fillore në fshat.

Për shkak se nuk kishte pasur me çfarë të udhëtonte deri në Vushtrri, ajo nuk kishte mundur të vazhdonte shkollën e mesme.

Gjashtë vjet më vonë, një organizatë joqeveritare i kishte këshilluar të bëjnë kërkesë në komunë që t’ua sigurojë një linjë të transportit për ta vazhduar shkollimin.

Ndonëse kërkesën e kishin bërë në komunë, ajo nuk e kishte përfillur atë. Kjo pasi kishte kontraktuar një kombibus, mirëpo vetëm deri në fshatin Karaq që ndodhet rreth 1 orë këmbë nga Skroma.

Me gjithë këtë vajzat ishin shprehur të vendosura që të vazhdojnë shkollimin, me gjithë faktin se duhej të udhëtonin disa kilometra këmbë. Për 3 vjet me radhë ishin ballafaquar me probleme të shumta vetëm të mos mbesnin me arsim fillor.

Albana që tani është 25 vjeçe bashkë me motrën e saj 6 vjet më e re se ajo, dhe 3 vajza të tjera të fshatit e kishin vazhduar shkollën e mesme në Vushtrri

