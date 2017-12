Dukagjinasit njihen me të drejtat për ndihma juridike falas

Agjencia për Ndihmë Juridike Falas ka nisur të premten në Pejë fushatën informuese dhe promovimin e të drejtës për qasje në drejtësi të të gjithë qytetarëve pa dallim.

Këtë fushatë kjo agjenci do ta zhvillojë gjatë muajit dhjetor me organizimin e takimeve me studentë të universitetit publik dhe atyre privatë në këtë qytet, shkruan sot Koha Ditore.

Takimin e parë në kuadër të kësaj fushate, kjo agjenci, në bashkëpunim me UNDP-në dhe Ambasadën norvegjeze, e ka mbajtur me studentë të Fakultetit Juridik të UP “Haxhi Zeka”, të cilët u informuan nga drejtuesit e kësaj agjencie lidhur me shërbimet që i ofrojnë dhe këto informata nga studentët u kërkua që të i bartin te qytetarët dhe rrethi i tyre...(Artikullin e plotë mund ta lexoni në numrin e sotëm të Kohës Ditore)

