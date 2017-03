Shëndeti primar kompletohet me staf mjekësor

Besarta Kuqi dhe Donika Shala, dy mjeke të reja që deri tash nuk kanë pasur mundësinë të punojnë me pacientë, i janë nënshtruar të mërkurën testit rekrutes për pranim në ndonjërën prej katër qendrave të mjekësisë familjare në Komunën e Pejës.

Për të dyja kjo ishte hera e dytë që konkurronin, dhe kësaj here me shpresën që do të punësojë, pasi konkurrenca prej gjashtë mjekëve konkurrues nuk ishte edhe aq e madhe kësaj here për katër vende të punës. Besarta Kuqi thotë se ka diplomuar në vitin 2012 dhe që atëherë, në pamundësi që të punojë si mjeke në ndonjërën prej ambulancave të Pejës, jep mësim në Shkollën e Mesme të Mjekësisë në Pejë.

