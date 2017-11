Lladrovci në Finlandë

Me ftesën e shtetit të Finlandës, kryetari i Komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci, është duke marr pjesë në festën e 100 vjetorit të Pavarësisë së Finlandës, njofton kumtesa komunale, transmeton Koha.net.

Ne festën po marrin pjesë edhe disa nxënës të gjimnazit “Gjergj Kastriotit-Skënderbeu”.

Gjatë vizitës në këtë vend, Lladrovci do të këtë takime të rëndësishme me përfaqësues të institucioneve të shtetit finlandez.

Ai do të takohet me kryetarin e Komunës Laukaa, Jaakko Kiiskilä, komunë kjo e cila shtrihet ne qendër të Finlandës, më pas do të takohet edhe me drejtorin e arsimit, Juha Tolonen, udhëheqës të administratës, drejtues dhe profesorë të shkollave finlandeze, me trajnerë e ekspertë ndërkombëtarë të kurrikulave etj.