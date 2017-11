PDK fiton në Dragash edhe pas rinumërimit

Kandidati i PDK-së për Komunën e Dragashit, Shaban Shabani, ka dal fitues në këtë komunë edhe pas rinumërimit të 35 vendvotimeve, atyre me kusht, me postë dhe të personave me aftësi të kufizuara.

Sipas rezultateve gjatë rinumërimit, PDK ka marrë 4117 dhe LDK 287. Kurse, në votat me kusht, me postë dhe personat me nevoja të veçanta, PDK ka marrë 302 dhe LDK 67, raporton KP.

Në dy proceset kanë qenë 66 fletëvotime të pavlefshme dhe një e zbrazur.