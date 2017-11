Gjini zotohet ta përfundojë projektin e ujësjellësit

Viti 2018 do t’i bëj me ujësjellës 28 fshatra të Gjakovës.

Kryetari i zgjedhur i Gjakovës, Ardian Gjini, në Rubikon të KTV-së është zotuar se do ta kryejë projektin e ujësjellësit dhe do ta trajtojë problemin e ujërave të zeza.

“Ajo që do të ndodhë në 2018-ën është përfundimi i projektit të ujësjellësit të Rekës së Keqe. Janë 28 fshatra që do të lidhen me ujësjellës. Kur vjen puna te kryetari i komunës, nuk do të vonohet as edhe një orë ai projekt. E di cila është problematika dhe ndoshta do t’i lë një ose dy rrugë pa i kryer, por do ta kryej atë ujësjellës se është e pafalshme të vazhdohet kështu”, ka thënë ai.

Gjini ka thënë se projektet e mëdha duhet të kryhen menjëherë pasi janë asete të mëdha për komunën e Gjakovës.