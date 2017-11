Mbahet akademi përkujtimore për heronjtë Xhelal Hajda - Toni dhe Selajdin Mullabazi - Mici

Në shtëpinë e kulturës “Mensur Zyberaj”, në qytetin e Rahovecit nën përkujdesjen e Kryetarit të Komunës së Rahovecit, Idriz Vehapi në bashkëpunim me drejtorinë e shkollës së mesme “Xhelal Hajda-Toni” dhe shoqatat e dala nga lufta e UÇK-së, dega në Rahovec u mbajt akademi përkujtimore dhe program artistik.

Në fjalën e tij, kryetari i Komunës së Rahovecit Idriz Vehapi, u shpreh se sot i kujtojmë dy heronj që na asociojnë në liri, sepse në fakt ata u bënë liria jonë. E bukura e gjithë veprës së tyre, ishte se fillimisht ishin ndër të parët që besuan në një ushtri që po formohej, e që ende pakkush besonte në të. Ata deshën të ishin ushtarë, sepse e donin lirinë për vendin e tyre, për njerëzit e tyre. Prandaj, u bënë ushtarët e parë të lirisë, sepse ishin djem inteligjentë dhe me personalitet të fortë. Pak ditë më parë, ne pritëm medaljet dhe dekoratat nga shteti Kroat për gjeneralin e luftës në Kroaci, Xhelal Hajda - Toni, me mbishkrimin “Për trimëri dhe heroizëm gjatë luftës në Kroaci”. Sa krenar na bën vazhdimisht djali i Rahovecit. Ai i ka treguar edhe botës se e do lirinë e të gjithë popujve. Ai i ka treguar botës me veprat, atë që e kemi përsëritur vazhdimisht: se shqiptarët janë liridashës!

Kurse Remzije Shehu, drejtoresh e shkollës së mesme “Xhelal Hajda - Toni”, shkollë kjo e cila shënoi sot edhe ditën e shkollës ka thënë se 6 nëntori, përveç përvjetorin e dëshmorëve, ne e festojmë edhe ditën e shkollës sonë që me dinjitet e mban emrin e dëshmorit të madh Xhelal Hajda - Toni, breza të tërë të nxënëseve e përjetësojnë emrin e dëshmorit.