Drejtoria e Bujqësisë në Istog i bën 80 fermerë me serra

Drejtoria e Bujqësisë e Komunës së Istogut ka planifikuar që këtë pranverë të përkrahë zhvillimin e bletarisë, blegtorisë dhe bujqësisë në këtë komunë me një shumë prej 120 mijë eurosh, shkruan sot “Koha Ditore”.

Me 50 mijë euro nga kjo shumë, siç thotë drejtori i Bujqësisë, Beqir Metaj, do të blihen 400 koshere trekatëshe bashkë me shoqëri bletësh me gjashtë korniza, të cilat do t’u shpërndahen bletarëve të Istogut.

Për këto koshere, sipas Metajt, bletarët nuk kanë nevojë të participojnë... (më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

