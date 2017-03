VV-ja kritikon procedimin e kërkesave të pakompletuara në kuvendin e Fushë-Kosovës

Komunarët e Fushë-Kosovës janë kritikuar nga partia opozitare LVV, që nuk kërkon nga investitorët ta plotësojnë dokumentacionin e duhur për marrje pronash në shfrytëzim.

Këshilltarja Trëndelina Duli, thotë se Ekzekutivi e kishte sjellë para kuvendit një kërkesë për dhënien e një prone një investitori i përmbledhur me 5 rreshta, pa specifikimet e tjera të nevojshme, shkruan sot “Koha Ditore”.

“Kur e kam lexuar në pikën e rendit të ditës propozimin për fillimin e procedurave për dhënien në shfrytëzim me qira të pronës komunale në Bardh të Madh, me destinim ngritjen e një ferme të deleve, e pashë me shumë optimizëm. Thashë, më në fund një investitor që do me ngre një fermë delesh, për të zhvilluar prodhimtarinë bujqësore (specifikisht blegtorale), edhe është në përputhje me alternativën tonë qeverisëse”, ka thënë Duli... (më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

