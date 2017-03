VV e Obiliqit: Deponia kancerogjene e Geokos-it s’po mbyllet për shkak të lidhjeve të pronarit me vëllanë e Hashim Thaçit

Aktivistët e qendrës së Vetëvendosjes në Obiliq organizuan një aksion simbolik ku u shpjeguan dëmet që po i shkaktohen këtij qyteti nga deponia e mbeturinave në Llazarevë.

Kjo deponi, e cila sipas VV-së është vendosur ilegalisht aty në vitin 2011, rrezikon jetën e qytetarëve në fshatrat Bakshi, Llazarevë, Raskovë, Mazgit dhe Milloshevë.

“Sipas profesionistëve të kimisë toksikologjike, këto elemente të cilat janë gjetur në deponi kanë potencial shumë të lartë kancerogjen”, thotë VV e Obiliqit.

Aktivistët e VV-së në këtë komunë, njëkohësisht edhe asamblistët e Kuvendit Komunal, thonë se kanë bërë disa herë apel për mbylljen e kësaj deponie, “thirrje e cila ka rezultuar me premtimin se deponia do mbyllej, gjë që nuk ka ndodhur ende”.

“Biznesi i cili ka parcelën me qira është kompania Geokos me pronar Nuredin Humollin. Ky biznes nuk posedon as leje nga niveli lokal e as nga ai qendror. Pra, arsyeja e vetme pse kjo deponi vazhdon të ekzistojë është për shkak lidhjes së afërt që ky pronar ka me Gani Thaçin, vëllanë e Hashim Thaçit”, thuhet në reagimin e VV-së së Obiliqit.

“Ne, aktivistët e Lëvizjes Vetëvendosje bëjmë thirrje që kjo deponi të mbyllet sa më parë në mënyrë që të sigurohet mirëqenia e të gjithë qytetarëve të Kastriotit”, përfundon reagimi i VV-së.