Kamera vëzhguese në Prizren, në funksion të mbrojtjes së sheshit

Prizren, 8 mars – Degradimi i hapësirës publike në rrugët e “Saraçëve” dhe “Farkëtarëve” ka shtyrë autoritetet lokale që të shqyrtojnë vendosjen e kamerave vëzhguese, me qëllim të identifikimit të keqbërësve, por edhe eliminimin e parkimeve pa leje të automjeteve.

Në këtë hapësirë, që lidh Hamamin e Gazi Mehmed Pashës me Shtëpinë e Kulturës e pastaj me Urën e Gurit, viteve të fundit janë dëmtuar shtyllat e ndriçimit publik dhe shumica e kubëzave ndriçuese, ndërkohë që automjetet vazhdojnë të parkohen pa leje, shkruan sot “Koha Ditore”.

Drejtori i Inspektorateve, Bujar Hasani, ka theksuar se Komuna do të vendosë kamera vëzhguese në këtë pjesë për të parandaluar degradimin e kësaj hapësire, që është pjesë e zonës historike të qytetit.

“Një pikë shumë e rëndësishme vrojtuese do të jetë e vendosur te Shtëpia e Kulturës, ku me anë të kamerave do ta përcjellim gjendjen aty, pasi kemi largim të blloqeve dhe automjete që parkohen, nga persona të papërgjegjshëm. Pra, do të ketë një kontroll”, ka thënë Hasani... (më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

