Kush fiton në Dragash, sipas qytetarëve

Samidin Dauti i Vetëvendosjes, sipas qytetarëve, do të fitojë zgjedhjet lokale të 22 tetorit në komunën e Dragashit.

Në pyetjen e Koha.net se cili prej kandidatëve do të fitojë zgjedhjet për kryetar të Dragashit, nga 200 komente në total, rreth 50 prej tyre e kanë favorizuar kandidatin e VV-së.

LDK-ja me Selim Kryeziun dhe PDK-ja me Shaban Shabanin kanë nga rreth 30 komente favorizuese, ndërsa menjëherë pas tyre janë Nisma me Fatmir Halilin dhe AAK-ja me Selami Saitin.

Në komente kandidati i Vakatit Sherif Aga, është përmendur një herë, ndërsa nuk është përmendur ai i Jedinstvena Goranska Partija.