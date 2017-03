GIZ-i mbështet Mitrovicën

Kryetari i komunës Agim Bahtiri, ka pritur në kabinetin e tij udhëheqësen e ekipit të projektit “Youth Employment Skills “ nga organizata gjermane GIZ, Anke Petersen me bashkëpunëtorë, njofton kumtesa komunale, transmeton koha.net

Mysafirët njoftuan kryetarin e Mitrovicës lidhur me projektin e tyre në këtë qytete, duke thënë se ai ka të bëjë me masat aktive të tregut të punës dhe me aftësimin profesional tek të rinjtë e Mitrovicës, ku nëpërmjet trajnimeve profesionale do të bëhet ndërlidhja mes nevojave të tregut të punës dhe aftësive profesionale nga shkollimi i mesëm.

