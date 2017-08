Për sigurim të kushteve për banim në Klinë 150 kërkesa

Me një projekt të përbashkët të Komunës së Klinës dhe OJQ-së “Zëri i romëve, ashkalinjve dhe egjiptianëve” (VoRAE) do të përkrahen familjet me kushte të vështira të banimit dhe me gjendje të rëndë të banimit.

Përkrahja e familjeve nevojtare është rezultat i marrëveshjes së bashkëpunimit të nënshkruar muajin e kaluar nga Komuna e Klinës dhe kësaj organizate joqeveritare me Komunën e Klinës në kuadër të programit për banim, shkruan sot “Koha Ditore”.

Gjokë Lleshaj, drejtor për Shërbime Publike dhe Emergjencë në Klinë, tregoi për KD-në se bazuar në këtë marrëveshje ka qenë i hapur për tri javë afati për aplikim i qytetarëve me kushte të vështira banimi dhe me gjendje të rëndë ekonomike në këtë komunë.

"Për tri javë, prej 1 deri më 21 gusht, sa ka qenë i hapur afati për aplikim janë dorëzuar rreth 150 kërkesa të personave pa banim dhe kushte të vështira ekonomike...

