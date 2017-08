Peja bëhet me Këshill Lokal për punësimin e të rinjve

Peja që nga muaji shtator,do të jetë Komuna e parë që do të bëhet me një Këshill lokal për punësi, i cili do ta ketë si synim punësimin më të lehtë të rinjve pas përfundimit të shkollës, shkruan sot “Koha Ditore”.

Drejtori i Arsimit në Pejë, Besim Avdimetaj, tregon se ky këshill do të ndihmojë arsimin dhe aftësimi profesional, si edhe do të ndërmjetësojë midis shkollave dhe ndërmarrjeve për punësimin.

Këtë ndërmjetësim sipas tij do e bëjë një bord që do të funksionojë pa pagesë. Prej shtatorit ky këshill planifikohet të formohet dhe të nisë punën bashkë me vitin e ri shkollor... (më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

