Haskuka nis punën për ofertën qeverisëse në Prizren

Kandidati për kryetar të Prizreni nga Vetëvendosjes, Mytaher Haskuka ka thënë se kandidimi i tij për kryetar të Prizrenit është një obligim dhe përgjegjësi e madhe për të cilën nga sot do të nisi punën në përpilimin e ofertës së tyre qeverisëse, transmeton KP.

Sipas tij, programi do të jetë konkret dhe i matshëm, ashtu që qytetarët të kenë mundësi të vlerësojnë punën e tyre.

“Pas diskutimeve me strukturat e Lëvizjes Vetëvendosje, bisedat me simpatizantët dhe qytetarët e Prizrenit dhe së fundi pas mbështetjes që erdhi nga vota e aktivistëve, pranova të jem kandidat për kryetar komune. Ju falënderoj të gjithë për mbështetjen! Kandidatura nga radhët e Lëvizjes më bën nder dhe krenar, po një ashtu është obligim dhe përgjegjësi e madhe. Ne qeverisjen nuk e shohim si privilegj por si shërbim ndaj qytetarëve. Për ne qeverisja nuk është qëllim në vete, por mjet për të përmirësuar jetën e qytetarit të thjeshtë. Për ne qeverisja nuk është pushtet, por obligim dhe llogaridhënie. Prandaj, nga sot ne do të fillojmë punën në përpilimin e ofertës sonë qeverisëse, ashtu si në Prishtinë, programi do të jetë konkret dhe i matshëm ashtu që qytetarët të kenë mundësi të vlerësojnë punën tonë. Për drejtësi dhe mirëqenie, na duhet ndryshimi. Për zhvillim na duhet pjesëmarrja. Për kthimin e shpr esës për një të ardhme me dinjitet për fëmijët na duhet bashkimi. Së bashku për ndryshimin #meZemër!”, ka shkruar ai në facebook.