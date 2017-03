Lipjani harton planin për menaxhim plehrash

Komuna e Lipjanit ka hartuar dhe miratuar planin për menaxhimin e mbeturinave.

Bukurie Zejnullahu-Jashari, zyrtare e marrëdhënieve me publikun në Komunën e Lipjanit, ka thënë se gjatë javës së ardhshme inspektorët komunalë do të dalin në terren për t’i identifikuar të gjitha deponitë e mbeturinave e pastaj do të nisë edhe pastrimi i tyre nëpërmjet një kompanie, shkruan sot “Koha Ditore”.

“Gjatë periudhës së fundit kohore është miratuar plani për menaxhimin e mbeturinave dhe shumë shpejt do të fillojë implementimi i këtij plani derisa Drejtoria e Shërbimeve Publike së bashku me Inspektoratin e Komunës do të dalin në terren për eliminimin e mbeturinave... (më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

