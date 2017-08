Komunat e Anamoravës pa projekte të përbashkëta ekonomike

Bashkëpunimi i komunave të Anamoravës: Gjilani, Vitia, Kamenica, Novobërda dhe disa komuna të tjera më të vogla është bazuar kryesisht në fushën e infrastrukturës. Ndërsa ka qenë më pak i theksuar në bashkëpunimin që ka të bëjë me ngritjen e zhvillimit ekonomik lokal, të kulturës dhe sportit, shkruan sot Koha Ditore.

Rexhep Kadriu, nënkryetar i Komunës së Gjilanit, deklaron se kanë marrëveshje në fushën e rregullimit të infrastrukturës vetëm me Komunën e Novobërdës dhe atë Vitisë. Ndërsa thotë se me Komunën e Kamenicës nuk kanë ndonjë marrëveshje për ndonjë projekt të caktuar. “Me Novobërdën e kemi pasur bashkëfinancim për projektin e ndërtimit të ujësjellësit, i cili ka bërë furnizimin me ujë për burgun e ri. Dhe bashkëfinancimi i ndërtimit të rrugës deri te burgu.

Ndërsa me Komunën e Vitisë e kemi ndërtimin e rrugës Kravaricë-Ballancë. Me Komunën e Kamenicës nuk kemi bërë asnjë marrëveshje bashkëpunimi për ndonjë projekt. “Nuk kemi marrëveshje të bashkëpunimit përveç me këto dy komuna. Deri tashti nuk ka pasur ndonjë kërkesë, e cila do të involvonte edhe Komunën e Gjilanit dhe për ato nuk është arritur ndonjë marrëveshje”, ka thënë Kadriu.

