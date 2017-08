GIZ-i e MMPH-ja ndihmojnë Vitinë e Lipjanin për planet zhvillimore

Komuna e Vitisë në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Gizin gjerman do të bashkëpunojnë në përgatitjen e hartave zonale dhe planit zhvillimor komunal me dokumente etj. të cilat janë të obligueshme që t’i ketë secila komunë, meqë kjo është e bazuar me legjislacionin në fuqi, shkruan sot Koha Ditore.

Kryetari i Komunës së Vitisë, Sokol Haliti, ka pritur të martën përfaqësuesin e GIZ-it gjerman, Shkëlqim Daci dhe Suzana Gorancin, përfaqësuese nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Gjatë këtij takimi është biseduar rreth projektit të përbashkët për digjitalizimin e të dhënave me ç’rast është nënshkruar edhe një marrëveshje e bashkëpunimit midis Komunës së Vitisë dhe të GIZ-it gjerman.

Suzana Goranci, përfaqësuese nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka deklaruar se reformat që kanë ndodhur në planifikimin hapësinor ka bërë që secila komunë të obligohet të përgatisë dokumentet e nevojshme të planifikimit hapësinor.

“Secila komunë është e obliguar që të përgatisë dokumentet e nevojshme si hartat zonale dhe planin zhvillimor komunal, të cilat duhet të marrin edhe pëlqimin nga MMPH-ja”, ka thënë ajo. (më shumë lexoni sot në Koha Ditore).