Shkolla “Ukshin Hoti” do të bëhet me sallë sporti

Shkolla e mesme e lartë “Ukshin Hoti” e fshatit Krushë e Madhe do të bëhet me sallë sportive. Me ndërtimin e saj, nxënësit e kësaj shkolle do të kenë mundësi më të mira, për t’i zhvilluar aktivitetet e tyre sportive.

Investimet në ndërtimin e sallës sportive janë duke u bërë nga buxheti i Komunës së Rahovecit, shkruan sot “Koha Ditore”.

Punimet të cilat janë duke vazhduar në ndërtimin e sallës sportive, të hënën, i ka inspektuar nga afër kryetari i Komunës së Rahovecit, Idriz Vehapi, i shoqëruar edhe nga Mustafë Hoti drejtor i SHML "Ukshin Hoti"

