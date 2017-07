Familja 10-anëtarëshe bëhet me shtëpi të re

Komuna e Ferizajt në bashkëpunim me donatorë të ndryshëm gjatë periudhës së fundit ka ndërtuar dhjetëra shtëpi për familje skamnore. Një shtëpi e tillë është finalizuar edhe të premten për familjen e Fatmir Qazimi nga fshati Cërrnillë, e cila deri tashti ka jetuar në kushte mjaft të rënda, shkruan sot Koha Ditore.

Zyrtarët komunalë të Ferizajt sërish kanë kërkuar nga donatorët të vazhdojnë aktivitetet e tilla derisa Komuna do të vazhdojë të participimi sipas mundësive financiare.

Familja 10- anëtarësh e Fatmir Qazimit nga fshati Cërrnillë i Komunës së Ferizajt të premten është ndier më e gëzuar se kurrë, me arsyetim se do të jetojnë në kushte më të mira banimi. Vështirësitë e jetës së kësaj familjeje janë të shumta, madje edhe me telashe shëndetësore derisa pesë fëmijët e familjes vuajnë nga sëmundje të ndryshme, kurse të ardhurat e tyre janë modeste vetëm nga pensionet invalidore. “Deri tashti kushtet e banimit i kemi pasur mjaft të rënda në një shtëpi të vjetër e të rrezikshme. Por, me ndihmën e njerëzve vullnetmirë sidoqoftë nga fondacioni “Golden Eagle” tashmë ka përfunduar shtëpia për të cilën pranuam edhe zyrtarisht çelësat e saj”, ka thënë Fatmir Qazimi kryefamiljar.

