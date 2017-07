Borxhet dhe keqpërdorimet në Viti vështirësojnë furnizimin me ujë

Qytetarët e Komunës së Vitisë i kanë borxh kompanisë së ujësjellësit “Hidromorava” 625 mijë euro.

Kemur Mustafa, përgjegjës i kompanisë, në Viti, ka deklaruar se shqetësues mbeten edhe lidhjet pa leje në sistemin e gypave të ujësjellësit për të cilët ata kanë marrë masa duke i shkyçur në ku janë zbuluar. Ai ka theksuar se mospagesa e borxheve mbetet një prej shqetësimeve më të mëdha, shkruan sot “Koha Ditore”.

“Ndërmarrja me vështirësi është duke mbledhur mjetet e saj nga qytetarët. Borxhet ndaj kompanisë janë 625 mijë euro po e vështirësojnë ofrimin e shërbimeve dhe punën tonë. Janë bizneset e vogla dhe lokale të ndryshme që u kemi shqiptuar masa rreth mospagesës”, ka thënë Mustafa. Ai ka thënë se pagesa e borxheve ndaj kompanisë, do të ndikonte që ajo të investonte në sistemin e ujësjellësit, kurse qytetarët do të kishin furnizim më të mirë me ujë... (më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

