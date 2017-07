Shkyçje emergjente e rrymës në Komunën e Rahovecit

KEDS Sh. A njofton se për shkak të mbingarkesës në trafon e KOSTT-i, sot, më 04.07.2017 NS 35/10 kV Xërxa do të kalohet me furnizim në LP 35kV Gjakova prej orës 12:00 deri në orën 12:10, transmeton Koha.net.

Gjatë kohës sa do të zgjasin manipulimet në kalimin e Xërxës me furnizim nga LP35kV Gjakova 1 pa furnizim me energji elektrike (dhjetë minuta) do të mbesin: Xërxa, Bellacërka, Gexha, Radosti, Ratkoci, Xërxa (një pjesë), Çifllaku, Denja, Dobidoli, Guri i Kuq, Kazniku, Kramoviku, Polluzha, Rakovina, Ratkoci (një pjesë) dhe Sopniqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Shkyçje emergjente për shkak të ngritjes së temperaturave në T1 të NS 110/35/10kV Rahoveci për shkak të mbingarkesës në trafon e KOSTT-it.