Komisarë dhe Bord i ri drejtorësh në kompaninë “Ecohigjiena” në Gjilan

Kreu i Gjilanit, Lutfi Haziri, ka paralajmëruar mundësinë për ndërrimin e komisarëve të deleguar dhe Bordit të drejtorëve në kompaninë “Ecohigjiena”, shkruan sot “Koha Ditore”.

Avdyl Aliu, shef i grupit të këshilltarëve komunalë nga radhët e LDK-së, ka thënë se iniciativa e kryetarit të komunës ka për qëllim stabilizimin e gjendjes në kompani dhe ata nuk do të mendojnë për prishjen e marrëveshjes së PPP-së në mënyrë të njëanshme, qoftë nga pala private apo komunale, ngase do të përfundonte në gjykatë, e cila do të trajtonte aksionet e palëve në këtë kompani.

Sipas tij, e ardhmja e kompanisë do të sqarohet edhe me hetimet e prokurorisë që kanë të bëjnë me marrëveshjen e cila ishte nënshkruar në vitin 2012.

Ndërkaq sipas Nevzad Isufit nga Lëvizja Vetëvendosje gjendja në këtë kompani është rezultat i përplasjeve të interesave të pushtetit komunal me menaxhmentin... (më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

