Abrashi inauguroi objektin e ri të Zyrës së Punësimit në Rahovec

Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Arban Abrashi, sot ka inauguruar objektin e ri për Zyrën e punësimit në komunën e Rahovecit.

Me këtë rast ai tha se Rahoveci, që nga sot do të ofrojë shërbime më cilësore dhe më profesionale për qytetarët e kësaj treve. Duke përgëzuar për punën e mirë që është kryer, ai tha se MPMS edhe më tutje do të fokusojë vëmendjen me projekte tjera në komunën e Rahovecit në të ardhmen, bëhet e ditur përmes një komunikate për media, transmeton Koha.net.

Përveç shërbimeve administrative, këshillimeve, ndërmjetësimeve për punësim, kjo qendër do të ofrojë edhe trajnime të ndryshme për punëkërkuesit.

Zyra e Punësimit do të ketë një rol të ri në të ardhmen në ofrimin e shërbimeve dhe do të funksionojë brenda sistemit të integruar në kuadër të Agjencisë së Punësimit të Kosovës.