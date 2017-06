Nisin punimet për rregullimin e trotuareve në Rahovec

Komuna e Rahovecit vazhdon investimet në përmirësimin e infrastrukturës së përgjithshme ku nga buxheti i saj ka filluar realizimin e projektit “Rregullimi i trotuareve në rrugën Gëzim Hamza”, në qytetin e Rahovecit.

Komuna thotë se investime në këtë rrugë ka pasur edhe në rregullimin e ndriçimit publik dhe riparimi-asfaltimi i kësaj rruge.

“Rregullimi i ndriçimit publik dhe i trotuareve ka ardhur pas shqyrtimit të kërkesave të banorëve të cilët jetojnë afër kësaj rruge”, thuhet në komunikatë.

Me rregullimin e ndriçimit publik dhe të trotuareve, banorëve të cilët kanë kaluar nëpër këtë rrugë u janë ofruar kushte më të mira, pasi që deri me tani nuk kanë pasur as ndriçim dhe as trotuar.