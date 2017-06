Suspendohet nga puna sekretari që denoncoi drejtoreshën e shkollës

Sekretari i shkollës “Mustafa Bakiu” në Prizren ka denoncuar në Polici drejtoreshën e kësaj shkolle, Behare Kryeziu, për siç ka thënë ai, keqpërdorim të detyrës.

Por kjo i ka kushtuar atij me suspendim me pagesë për 3 muaj. Lidhur me këtë rast, nuk kanë pranuar të flasin as drejtoresha Kryeziu as zyrtarë të tjerë të Komunës së Prizrenit, raporton KTV.

Ndërkaq, të gjitha këto keqpërdorime, të denoncuara nga Selim Osmani, janë duke u hetuar nga departamenti i krimeve ekonomike në Policinë e Kosovës.