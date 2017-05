Fond humanitar për të pastrehët me SMS fushatë

Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale e Ferizajt ka nisur një projekt për t’i ndihmuar familjet nevojtare për ndërtim të shtëpive, duke kërkuar nga qytetarët shumën prej një eurosh nëpërmjet dërgimit të SMS-ve në kompanitë telefonike “Vala” dhe “Ipko”, shkruan sot Koha Ditore.

Drejtori i shëndetësisë, Burim Karameta, ka sqaruar se tashmë kanë lidhur një marrëveshje me dy kompani telefonike për realizimin e një projekti bamirës njëmujor nëpërmjet të cilit qytetarët mund të dërgojnë SMS-a në “Vala” pa tekst në numrin 55105 dhe në “Ipko” në numrin 55006, të cilat mjete do të grumbullohen në një fond të veçantë humanitar me destinim për ndërtim të shtëpive për skamnorët e Ferizajt, ndërkohë në të ardhmen do të bëhen publike të gjitha të hyrat.

