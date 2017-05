Vazhdon rregullimi i rrugëve fushore në Rahovec

Përmes projektit për “Rregullimin e rrugëve fushore në Komunën e Rahovecit”, janë duke vazhduar punimet për rregullimin-shtruarjen me zhavorr të disa rrugëve fushore në Rahovec.

Sipas një njoftimi të Komunës së Rahovecit, me rregullimin e këtyre rrugëve dhe rrugëve të tjera të cilat janë rregulluar deri me tani, do të u ofrohen kushte me të mira për bujqit të cilët arat e tyre i kanë, në pjesët ku janë rregulluar këto rrugë, transmeton Koha.net.

Realizimi i projekti për “Rregullimin e rrugëve fushore në Komunën e Rahovecit”, është duke u bërë nga buxheti i Komunës së Rahovecit.