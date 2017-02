MAPL e përfaqësuesit e Ranillugut diskutuan për çështje pronësore

Zëvendësministri i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, Bajram Gecaj, priti sot përfaqësuese Komunës së Ranillugut, me të cilët diskutoi çështje që lidhen me menaxhimin e pronës komunale dhe ato pronësore.

Nga Komuna e Ranillugut ishin Vladica Aritoniviq, nënkryetar i Komunës, Sasha Aleksiq, kryesues i Kuvendit të Komunës dhe Davor Petkoviq, drejtor i Drejtorisë për Arsim, Kulturë, Sport, Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale.

Në takim u diskutua lidhur me sfidat me të cilat po përballet aktualisht komuna e Ranillugut siç janë problemet të cilat lidhen me menaxhimin e pronës komunale dhe çështjet pronësore, lirimin i veturave të komunës nga doganat dhe projektet për investimet kapitale.

Në takimin me përfaqësuesit e komunës së Ranillugut, zëvendësministri Gecaj tha se bazuar në rolin dhe mandatin që ka Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në ofrimin e ndihmës dhe mbështetjes për komunat, MAPL do të vazhdojë të jetë në dispozicion të komunave në tejkalimin dhe zgjidhjen e problemeve me të cilat ballafaqohen komunat.

Të ngjashme