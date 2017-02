Filloi hapja dhe rregullimi i dy rrugëve në Pagarushë të Malishevës

Fshati Pagarushë në Komunën e Malishevës, njihet si një nga fshatrat me shpërndarjen më të madhe të lagjeve dhe me largësi të gjatë mes lagjeve, si dhe me një terren të bukur, por të ashpër. Si rezultat i kësaj, disa nga shtëpitë e lagjeve, gjenden larg rrugëve të asfaltuara dhe përballen me probleme serioze gjatë lëvizje.

Hapjen e këtyre rrugëve, sot e ka inspektuar drejtori i Drejtorisë për Urbanizëm, Ahmet Morina. Me këtë rast, Morina, është takuar me banorët e këtyre lagjeve, si dhe me punëkryesin. Përderisa banorët i ka uruar për rrugën, edhe me punëkryesin është ndarë i kënaqur, me ecurinë e punimeve që është duke i bërë, edhe pse këto punime kryhen në një terren mjaftë të vështirë.

“Qëllim i yni, nuk është thjeshtë realizimi i projekteve të cilat parashihen të realizohen brenda një viti pune, por është krijimi i kushteve sa më të mira, për të gjithë banorët e Komunës së Malishevës, e në veçanti në fshatrat e thella, siç janë lagjet Dukoj dhe Rexhaj të Pagarushës”, tha Morina.

“Këto dy rrugë kanë një gjatësi prej 700 metrave, ndërsa punimet që do të kryhen këtu janë, hapja e rrugës, krijimin e bazës për asfaltim dhe në fund asfaltimi i tyre”, tha Morina.

Banorët e këtyre lagjeve, e kanë falënderuar Komunën e Malishevës, për këto investime dhe për kujdesin e vazhdueshëm. Banorët e këtyre lagjeve, thanë se “hapja e rrugëve, ju mundëson atyre lëvizje më të lehtë dhe rrugët e tyre lidhen me rrugët kryesore, dhe rrjedhimisht ju lehtëson jetesën e tyre në fshat”.

