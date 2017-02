Horoskopi ditor - 19.02.2017

Dashi (21.03-20.04)

Keni kujdes me punën. Përkushtimi juaj do të shpaguhet mirë. Mos u befasoni nëse ju jepet një çmim ose shpërblim për punët shtesë që keni kryer. Nëse keni probleme shëndetësore, është koha të krijoni disa shprehi. Shmanguni ushqimit dhe pijeve që ju shkaktojnë telashe shëndetësore. Me kalimin e kohës do të mësoheni pa to. Edhe ndjenjat e të qenit mirë është shprehi si gjithçka tjetër. Sapo të mësoheni me këtë fakt, s’do të keni më telashe.

Demi (21.04-20.05)

Ana juaj sensuale është në sfidë. Është koha ideale të filloni një romancë. Dikush që është prekur nga zëri juaj i këndshëm, do të interesohet për ju. Interesimi i tyre për ju do t’jua përmbushë egon. Jeni në një lidhje? Partneri juaj do të bëjë një sakrificë personale për ju. Mos e nënvlerësoni ofertën e tyre zemërgjerë. Do t’ju ndihmojë të realizoni një ëndërr nga fëmijëria. Do të keni rast t’ia ktheni këtë favor të dashurit tuaj edhe më shpejt se që e mendoni.

Binjakët (21.05-20.06)

Është e rehatshme të punoni nga shtëpia. Ju duhet shumë energji të bashkëpunoni me kolegët. Në vend se të flisni nëpër rrjete online me ta, është më mirë të tregoheni produktiv. Për fat të keq, qëndrimi juaj i të përqendruarit mund të keqkuptohet. Disa kolegë tuaj janë ndier keq për shkak të qëndrimit tuaj. Është mirë të përshtateni me politikat e zyrës. Gjendja aktuale mund t’ju bëjë të ndiheni të vetmuar. Bashkohuni në një klub ose fitnes.

Gaforrja (21.06-20.07)

Tregohuni të qartë kur ia shprehni ndjenjat simpatisë suaj. Nëse e teproni me komplimente mund të shkaktoni efekt negativ. Nëse keni dëshirë të futeni në një lidhje romantike, është më mirë ta shprehni. Gjeni mënyra të tjera për të shprehur dashurinë nëse po ndiheni shumë të turpshëm. Jeni në lidhje? Bëni një listë me gjërat që ju pëlqejnë te partneri. Vendoseni në një vend ku mund ta gjejnë. Kjo do të ndikojë në intimitetin e mbrëmjes.

Luani (21.07-20.08)

Bëhuni më të prerë me paratë. Mos blini asgjë pa e shikuar fillimisht çmimin. Nëse nuk jeni të sigurt lidhur me atë sesa kushton një artikull që dëshironi ta blini, është mirë të bëni hulumtime online. Kur i dini mirë çmimet nuk do të mashtroheni. Nëse keni menduar të bëni disa riparime, është mirë t’u kërkoni ndihmë miqve t’ua rekomandojnë punëtorët që ju duhen. Gjëja e fundit për të cilën keni nevojë tani është të angazhoni dikë që e lë punën ende pa e përfunduar.

Virgjëresha (21.08-20.09)

Është e rëndësishme të kontrolloni punën dy herë para se ta dorëzoni. Një shef juaji do t’ju bëjë presion që të nguteni. Por mos i dëgjoni të tjerët. Është në pyetje reputacioni juaj dhe jo i të tjerëve. Nëse bëni performancë të mirë, do t’ju shpaguhet mundi me disa marrëveshje më të mira pune. Nëse ju kërkohet të jepni mësim diku, flisni me dikë që ka kapacitet. Ai do t’ju japë këshilla që të gjeni një ekspert.

Peshorja (21.09-20.10)

Derisa të gjithë të tjerët brengosen për performancën e tyre, ju keni dëshirë të kujdeseni për detajet që janë në prapaskenë. Sigurohuni që të kontrolloni nëse gjithçka po funksionon si duhet. Nëse keni dëshirë të shisni produkte, duhet të keni mjaft para në dispozicion sa për të nisur ndryshimet. Do të ishte mirë që të përfitoni disa merita. Më në fund do t’i keni në dispozicion të gjitha informatat e nevojshme në telefon, edhe në rast se ju duhet të bëni thirrje emergjente.

Akrepi (21.10-20.11)

Duhet të bëni miq në punë, sepse është e rëndësishme edhe për suksesin tuaj. Asnjëherë nuk mund ta dini sesa shumë ju ndihmojnë rekomandimet e të tjerëve. Kur shefi juaj e përmend emrin tuaj para njerëzve të tjerë në organizatë, reagimi i tyre duhet të jetë pozitiv. Nuk është e thënë ta teproni me kritika, por duhet të bëni përpjekje që të jeni të këndshëm me kolegët tuaj. Pyetni ata për aktivitetet që ju pëlqejnë, mësoni për fëmijët e tyre apo edhe për kafshët e tyre shtëpiake.

Shigjetari (21.11-20.12)

Është e rëndësishme të jeni efikas, të organizuar dhe inteligjent. Suksesi i karrierës suaj varet nga ajo sesa të qetë tregoheni tek projektoni gjërat. Kjo mund të jetë mjaft e vështirë për një person rekreativ si ju. Jeni tipa me temperament të theksuar. Është e vështirë të tregoheni të ftohtë kur të konfrontoheni me konsumatorë të ashpër. Numëroni deri në dhjetë para se të përgjigjeni. Kjo do t’ju ndihmojë të ruani qetësinë.

Bricjapi (21.12-20.01)

Efikasiteti dhe puna e vështirë ua ngrini vlerën. Të gjithë kanë dëshirë t’ju marrin në ekip, sepse e dinë që nuk u ikni përgjegjësive. Dëshira juaj e madhe për të punuar ua shton forcën. Bashkohuni me një grup që ka në përbërje njerëz profesionistë. Jeni lodhur duke u marrë me amatorë gjatë gjithë kohës. Është rasti juaj të përfitoni aftësi të reja. Ndani kohë të rrini më tepër me një koleg më të vjetër.

Ujori (21.01-20.02)

Kanalizimi i energjisë në një lidhje romantike po ju jep pamje tërheqëse. Të gjithë kanë dëshirë të dinë se çfarë po ndodh me ju. Por nuk ka grim më të mirë sesa dashuria. Nëse jeni beqar, mund të takoni një person interesant në një kurs ose librari. Do të tërhiqeni nga një person mendjeprehtë. Është kënaqësi të bashkoni forcat me një rebel të tillë.

Peshqit (21.02-20.03)

Partneri juaj është duke u munduar shumë që t’ju akomodojë. Mos e lini pa ia shprehur falënderimet. Mund të mos e kuptoni, por ai ka pasur mjaft telashe gjatë punës për t’jua përmbushur shijen. Jeni duke kërkuar dashurinë? Do të krijoni simpati për një person që gjithmonë ju ka tërhequr shumë. Mund t’ju tingëllojë e pamundur, por është e vërtetë. Adhuruesi juaj po e përdor kritikën për të fshehur ndjenjat e vërteta. Provoni të flirtoni me të dhe do të shihni se çfarë do të ndodhë.

