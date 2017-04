Britania e Madhe u nis drejt rrugës së PAVARËSISË! Çfarë do të ndodhë me paundin?

Më 23 qershor 2016, Mbretëria e Bashkuar votoi në një referendum nëse ajo dëshiron të dale apo të qëndrojnë në Bashkimin Europian. Për të dale votuan 51.9% e popullsisë, ose mbi 17 milionë, ngjarje e cila preku paundin I cili ra në nivelin më të ulët në 30 vitet e fundit kundrejt dollarit amerikan, por në mënyrë të konsiderueshme u dobësua edhe në raport me euron.

Kryeministrja e BritanisësëMadhe, Theresa May, javën e kaluarkanisurzyrtarishtkëtëprocesqë do tëmarrëkohëpërafërsishtdyvjet. Njëngaçështjetmëtërëndësishmeqë do tëpërcaktohenjanëedhetransporitinjerëzvedhemallrave midis vendevetëMbretërisësëBashkuardhe BE-së.

Ekspertëtbesojnë se Brexit do tëketënjëndikimtëfortënegativnëekonominëbritanike, e cilakalënëtëkuptohetse Banka e Anglisëkaulurnormat e interesitnërekordinmëtëulëtprej 0.25%. Normat e ulëtatëinteresitkanëndikuarqëkërkesapërmonedhënbritaniketëbie, dhekështuvlera e sajnëperiudhën e funditështëdobësuarkundrejtdollaritpër 3.46%.

Skocia, një vend kushumicavotuanpërtëqëndruarnë BE mundtësjellëdhimbjekokenëMbretërinë e Bashkuar. VetëmdhjetëditemëvonëParlamentiSkocezpritettëvotojëmbikërkesënformalepërnjëreferendumintëdytënëlidhje me ndarjenngaBritania e Madhe, e ciladuhettëmbahetnë fund të 2018 osenëfillimtë 2019. Megjithatë, votimi u shty pas sulmeveterroristenëLondër, nëtëcilëndisanjerëz u vranëdhe u plagosën.

Para sëgjithash, Brexit para nesh do tësjellë me veteshumëpaqartësidhesfida, sipolitike, ashtuedhenëtregjetfinanciare.

FXLider ka një marrëveshje bashkëpunimi me FORTRADE Ltd për promovimin e shërbimeve tregtare , e është i autorizuar dhe rregulluar në Mbretërinë e Bashkuar nga FCA (Autoriteti i Sjelljes Financiar) me numër regjistrimi, 609970.

Kontratat për dallim në çmim (CFD) janë produkte që mbështeten në levat financiare dhe mbajnë një nivel të lartë të rrezikut për kapitalit tuaj sepse çmimet mund të bëhen të pafavorshme për ju. Ju mund ti humbisni të gjitha paratë, por jo më shumë se kapitali në llogarinë tuaj tregtare. Këto produkte mund të mos jenë të përshtatshme për të gjithë konsumatorët dhe për këtë arsye ju duhet të jeni i sigurt se i keni kuptuar rreziqet, por referoheni dhe këshilloheni në formë të pavarur. Ky material nuk përbën ofertë, kërkim ose transaksion në lidhje me ndonjë instrument financiar. FXLider nuk pranon asnjë përgjegjësi për përdorimin e këtyre komenteve, as për pasojat që mund të lindin. Nuk jepet asnjë siguri ose garanci për saktësinë ose plotësinë e këtyre të dhënave. Rrjedhimisht, çdo person që vepron sipas tyre, vepron tërësisht në rrezik të vetë.