Popullsia vendase po i ndihmon refugjatët në kufirin italo-francez

Refugjatët që kalojnë kufirin italo-francez përshkojnë një rrugë të rrezikshme për jetën. Popullsia vendase i ndihmon.

“Katër vetë, po kalojnë kufirin. Duhet të nisemi, ndryshe nuk i arrijmë”, thotë Philippe Zanetti. Së bashku me dy fqinjët e tij ai ndihmon refugjatët në kufirin italo-francez në zonën e Alpeve.

Policia kufitare është në ndjekje të refugjatëve që fshihen kudo në pikë kalimin kufitar në Montgenèvre. Ndihmësit u japin atyre gjëra të ngrohta që të mos ngrijnë gjatë rrugës kur kapërcejnë kufirin, raporton DW.

Njerëzit që u ndihmojnë refugjatëve që të kalojnë ilegalisht kufirin, rrezikojnë pesë vjet burg dhe gjobë prej 30 mijë eurosh. Por Philippe Zanetti thotë: “Ne e marrim parasysh rrezikun. Për ne ka rëndësi jeta e njerëzve”.

Para dy vjetësh dy refugjatë nga Mali ngrinë në përpjekje për të kaluar kufirin italo-francez. Njërit iu desh t’i prisnin këmbët, tjetrit duart. Që atëherë banorët e zonës përpiqen që ngjarje të tilla të mos përsëriten.

Gjithnjë e më shumë refugjatë vijnë me trena nga jugu në veri të Italisë, prej nga kalojnë kufirin për në Francë gjatë natës. Në stacionin e trenit në Bardonecchia është një grup prej rreth 15 refugjatësh. “Ne do ta vazhdojmë rrugën më këmbë, do të shkojmë në Francë, sepse në Itali nuk kemi ç’bëjmë më. Nuk na i japin dokumentet”, thotë një refugjat.

Ata kanë qenë në kampet e torturave në Libisë dhe kanë kaluar nëpër Detin Mesdhe, prandaj nuk ka frikë të vazhdojnë rrugën as këtu mes Apleve, edhe pse deri në kufirin francez duhen edhe 32 kilometra.

Në 1800 metra mbi nivelin e detit gjendet posta e kufirit. Policia kontrollon me kamera me rreze infra të kuqe. Prej motit të ftohtë disa refugjatë ngrijnë dhe në raste të tilla Philippe Zanetti dhe shokët e tij u vijnë në ndihmë, edhe pse e dinë se nëse kapen me refugjatë në makinë, rrezikojnë të futen në burg.

Philippe Zanetti thotë se ata nuk marrin para për këtë punë, ata ndihmojnë vullnetarisht që refugjatët të mos ngrijnë nga të ftohtët dhe të vdesin.

Në Briançon, ka rreth 200 banorë, mes të cilëve edhe mjekë, që u ndihmojnë refugjatëve. Kryetari i komunës, Gérard Fromm, ka vënë në dispozicion qendrën e komunës për strehimin e refugjatëve, dhe paguan për ushqimin për rreth 2.000 ilegalë që ndodhen këtu në rrugëtim.

“Kur ata vijnë këtu tek ne, na i ka sjellë Zoti për t'i ndihmuar që të marrin forcë dhe të vazhdojnë rrugën më tej. Në fakt më vonë ata do kenë probleme me legalizimin. Por fillimisht kurrkush nuk merret me këtë çështje”, thotë Gérard Fromm.