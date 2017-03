Erdogan: Nëse BE nuk na pranon, do të na e lehtësoj punën

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka thënë të shtunën se do të ishte më lehtë nëse BE-ja refuzon kandidaturën e vendit të tij për anëtarësim, pasi me këtë, siç u shpreh ai, Ankarasë do t’i lehtësohej puna, dhe njëherësh paralajmëroi mundësinë që vendi i tij të mbajë edhe referendumin për negociatat e mëtejme për anëtarësim.

“Çka? Nëse në referendumin e 16 prillit do të ketë më shumë vota pozitive, nuk do të na pranojnë në BE? O, sikur vetëm të merrnin një vendim të tillë! Do të na e lehtësonin punën”, tha Erdogan në një tubim në Antalia, në jug të vendit, transmeton KP shkrimin e AFP-së.