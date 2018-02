Kroatët përplasen rreth dëmshpërblimit për krime lufte të Serbisë

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq pritet ta vizitojë Kroacinë. Kryeministri kroat Andrej Plenkoviq ka përmendur mundësinë që gjatë kësaj vizite nga Vuçiq të kërkohet dëmshpërblim për krimet e luftës.

Mirëpo, duket se jo të gjithë në Kroaci janë të këtij mendimi. Ish-ministri kroat Fred Matiq e sheh si të pa kuptimtë këtë propozim.

“Nëse ne kërkojmë dëmshpërblim për krimet e kryera në vitet e 90’ta në Kroaci nga serbët, atëherë ata do të kërkojnë dëmshpërblim për Luftën e Dytë Botërore, pastaj ne do të kërkonim për Luftën e Parë Botërore”, tha Matiq për N1, përcjell KP.

Ai ndër tjerash thotë që Vuçiq nuk do të pritet me protesta në Kroaci.

“Nëse kisha dhe partitë kryesore nuk e përkrahin protestën, atëherë ajo as që do të vërehej. Do të ishte sikur: Ne protestuam , por ai erdhi”, shprehet tutje ish-ministri kroat.

Ai beson që vizita e Vuçiqit nuk do të zgjidhë asgjë dhe përderisa presidenti serb do të duhej të dërgonte të dhëna për personat e zhdukur, Matiq nuk beson se një gjë e tillë do të ndodhë nga ana e Vuçiqit.

Vuçiq viziton Kroacinë me ftesë të presidentes kroate, Kolinda Grabar-Kitaroviq, ku pritet të takojë edhe kryeministrin e vendit, si dhe përfaqësues të kishës ortodokse në Zagreb.