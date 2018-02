Sot në “Rreth Botës” për largimin e mundshëm të Republikes Çeke nga BE-ja

Sot në ‘Rreth Botës’ flasim për mundësinë që edhe në Republikën Çeke të organizohet një referendum për largimin e vendit nga Bashkimi Evropian derisa partitë janë duke negociuar për këtë.

Për këtë me ne do të jetë gazetari polik, Eraldin Fazliu. Partitë në Republikën Çeke janë shumë afër që të miratojnë ligjin për referendume çështja është se çfarë forme do të kenë ata. Në lajme mund të shihni dokumentimin e agjencisë së lajmeve ‘Reuters’ të vrasjes së civilëve myslimanë nga ushtria e Mianmarit. Lidhur me këtë besohet se policia kishte arrestuar tre gazetarët e saj në dhjetor.

Dhe në Life sjellim sikletin por mundësinë e jashtëzakonshme që disa fëmijë sirianë të mësojnë shkrim e lexim për herë të parë edhe pse shumë prej tyre tashmë kanë më shumë se 10 vjet. ‘Rreth Botës’ transmetohet nga ora 17.30.