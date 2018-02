Integrimi i Serbisë, Malit të Zi e Bosnjës në BE në dorë të Kroacisë

Mediat në rajon, duke analizuar rekomandimet e Komisionit Europian për shtetet e Ballkanit Perëndimor, vlerësuan se Kroacia tani mban në grusht të gjithë fqinjët, të cilët dëshirojnë të anëtarësohen në Bashkimin Europian dhe atë për shkak të kufijve.

Atë që mediat kroate e nënvizuan si tejet të rëndësishme në strategjinë e unionit për Ballkanin Perëndimor është se çështja e anëtarësimit të Serbisë dhe të Malit të Zi, si dhe e shteteve tjera pretenduese për anëtarësim, do të kushtëzohet me zgjidhjen e çështjes së kufijve, shkruan rtv21.tv.

Në këtë kontekst citohet deklarata e Presidentit të Komisionit Europian, Jean Claude Juncker, i cili qartësoi se çështja e pazgjidhur për përcaktimin e kufirit mes Kroacisë dhe Sllovenisë duhet të zgjidhet urgjentisht.

Më tutje vihet në pah edhe vërejtja e Junckerit se në të ardhmen nuk do të lejohet anëtarësimi në union i atyre shteteve, që kanë probleme kufitare mes vete.

Një koment të ashpër për strategjinë e re të Brukselit e bëri edhe gazeta sllovene, Veçer, e cila këmbënguli se strategjia e re e unionit është e gabuar, ngase kushtëzimi i anëtarësimit me zgjidhjen e grindjeve kufitare do të bëjë që i tërë rajoni të bëhet peng i Kroacisë. “Në këtë mënyrë, i gjithë Ballkani mund të bëhet peng i Zagrebit zyrtar”.

Kroacia nuk ka të zgjidhur çështjen e kufijve me asnjë shtet fqinjë, pos me Hungarinë. Kjo nënkupton se Kroacia mund të hyjë në konflikt eventual me Serbinë për shkak të kufijve në Danub, me Malin e Zi për shkak të kufirit detar dhe për Prevllakën, si dhe me Bosnjë dhe Hercegovinën. Mund të thuhet se Kroacia tani po mban në grusht të gjithë Ballkanin”, konstatoi Veçer.