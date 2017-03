May: Britania nuk do të dorëzohet para terrorizmit

Kryeministrja britanike Theresa May ka dënuar sulmet terroriste të sotme në Londër, që lanë të paktën 4 të vdekur dhe dhjetëra të lënduar.

Ajo në një konferencë të jashtëzakonshme për media ka thënë se Britania e Madhe nuk do të dorëzohet para terrorizmit.

May e ka quajtur sulmin me veturë dhe therjen e policit “akt terrorist të sëmurë dhe të prishur”.

Kryeministrja po ashtu ka konfirmuar se sulmet u kryen nga një person.

“Parlamenti do të bashkohet... Londinezët do të vazhdojnë jetën e tyre... Ata do të ecin këtyre rrugëve, do të jetojnë jetët e tyre... Kurrë s’do t’i dorëzohemi terrorizmit dhe s’do të lejojmë që zërat e urrejtjes të na përçajnë”, ka thënë ajo.