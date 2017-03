Momenti kur filloi sulmi në Londër

BBC ka publikuar një video të fillimit të sulmit në Londër.

Katër veta kanë humbur jetën dhe 20 të tjerë janë lënduar në një sulm jashtë Parlamentit britanik në Londër, si dhe urën Westminster, transmeton Koha.net.

“Katër persona kanë vdekur në një sulm në Londër. Kjo video tregon momentin kur filloi incidenti jashtë Parlamentit britanik”, shkruan BBC në Twitter.

Në video shihet paniku mjaft i madh i qytetarëve, përderisa policët iu kërkojnë që të largohen.

4 people have died in an attack in London. This video shows the moment the incident began outside the UK Parliament.https://t.co/FwKsndgisW pic.twitter.com/81srJq9yGr