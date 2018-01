Vdes astronauti që ka ecur në Hënë

Astronauti veteran amerikan John Young, i cili ka ecur në Hënë, ka vdekur mbrëmë në moshën 87 vjeçare. Ai ka pasur komplikime nga pneumonia, ka thënë sot NASA.

Young, ish-piloti i Marinës Amerikane, në vitin 1972 ishte njeri i 9-ë nga 12 njerëzit që kanë shkelur me këmbë në Hënë, transmeton Koha.net. “Jemi të pikëlluar nga humbja e astronautit John Young”, ka shkruar NASA në një deklaratë të postuar në Twitter.

We remember our most experienced astronaut, John Young.



“Today, NASA and the world have lost a pioneer." Full statement from our Acting Administrator Robert Lightfoot on the passing of Young: https://t.co/WI6BDpbQ7e pic.twitter.com/WeRxkBGAZB